Otluk alanda çıkan yangında garaj ve baraka kül oldu

KARABÜK - Karabük'te otluk alanda çıkan yangının sıçradığı garaj ve baraka kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılırken, çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede çevredeki sitelerin garaj ve barakaya sıçradı. Bir garaj ve baraka alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.