Otizmli Çocuk 6 Saat Sonra Bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün kaybolan otizmli Ç.Ö. (11) 6 saat sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Tarsus'un Çukurbağ Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında ailesiyle birlikte akraba ziyaretine gelen otizmli Ç.Ö. oyun oynarken evin önünden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İtfaiye, AFAD, Jandarma ve AKUT tarafından arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da katıldığı aramalar sonucunda Ç.Ö. kaybolduğu eve 7 kilometre mesafede saat 02.30 sıralarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.