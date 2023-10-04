Ostim'de TIR ve dorse arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Ostim mahallesinde bir kişi, TIR ve dorse arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANKARA'nın Ostim mahallesinde TIR ve dorse arasına sıkışaN A.Ö. hayatını kaybetti.

Olay, SAAT 14.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi bölgesi 1165'inci caddede meydana geldi. Kardeşine ait 06 EE 6174 plakalı TIR'da şoför olarak çalışan A.Ö., dorse ile TIR'ın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. (DHA)