Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla kurulan 'Pavli Panayırı' 113. kez açıldı

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulan 'Pavli Panayırı' yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlıyor. Panayırda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor. Yöre halkı ise römorkları konaklama alanına dönüştürüyor.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulan 'Pavli Panayırı' 113. kez renkli görüntülere sahne oluyor.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan 'Pavli Panayırı' 113. kez yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlıyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan 'Pavli Panayırı'na kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılmakta. Panayır süresince ise yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor.

Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyünden gelen Şahin Biçer her sene panayıra geldiğini ifade ederek ailesi ile beraber alışverişlerini yaptıklarını söyledi.

Trakya'nın panayırı olduğunu aktaran Biçer, "Ben 36 yaşındayım kendimi bildim bileli geliyorum. Pazarcı ailenin çocuğuyum küçük yaşlarda babamla geliyorduk. Oradan merak kaldı ailemi getirdim. Aşağı yukarı 30 yıldan beri geliyorum" dedi.

Panayıra 2011 yılında gelemediğini belirten Biçer, çok üzüldüğünü anlattı.

Minel Biçer ise herkesi pavli panayırına davet ettiğini belirterek burada çok eğlendiğini aktardı. - KIRKLARELİ