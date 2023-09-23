Osmaniye ve Hataylı Bisikletçiler Sokak Hayvanlarını Besledi

OSMANİYE ve Hataylı bisikletçiler, sokak hayvanlarını beslemek için pedal çevirdi. İlki 2020 yılında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından organize edilen 'Bisikletli Besleme' projesi 3 yaşına girdi. Bisikletçiler, yanlarında taşıdıkları kuru mamalarını, sokak kedi ve köpeklerinin beslenmesi için şehrin farklı noktalarına bıraktı.

OSMANİYE ve Hataylı bisikletçiler, sokak hayvanlarını beslemek için pedal çevirdi.

İlki 2020 yılında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından organize edilen 'Bisikletli Besleme' projesi 3 yaşına girdi. Erzin İki Gün İki Teker Derneği'nin sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik düzenlediği etkinliğe, Osmaniye'den de katılım sağlandı. Bisikletçiler, yanlarında taşıdıkları kuru mamalarını, sokak kedi ve köpeklerinin beslenmesi için şehrin farklı noktalarına bıraktı. İki Gün İki Teker Dernek Başkanı Önder Akyol, etkinliğin ilkini 2020 Ekim ayında HAYTAP Osmaniye Temsilcisi Ali Laçinbala'nın öncülüğünde yaptıklarını belirterek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi bisikletli besleme turundan bugüne kadar bin 610 kilo mamayı önce pandemi ardından 6 Şubat depreminden sonra Erzin sokak ve caddelerinde dökmeye devam ediyoruz. Bu yıl için 2 ton bağışlanan mamalarla sokaktaki dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz dedi.

HAYTAP Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bisitletçilerin 15 kilometre kısa ve 45- 80 kilometre uzun parkurlarda sokak hayvanlarını düşünerek onlar için mama da taşıdıklarını belirtirken, Bu güzel faaliyet portakal ağaçlarının arasındaki sessiz sokaklarda; toprak kokusu ve temiz havayla stresimizi atıyor. Enerjimizi boşaltıyor. Bırakmış olduğumuz mamalar için bizleri bekleyen küçük canları gördüğümüzde de ruhumuzu rahatlatıyor diye konuştu.