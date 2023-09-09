Osmaniye'deki ağır hasarlı binalar tedirginlik yaratıyor

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de Tülücüler sokakta bulunan esnaf ağır hasarlı binalardan tedirgin olduğunu belirtti. Esnaf, 'Buradan gelen, geçen, oturan esnaflar, müşteriler var. Bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu kim alabiliyorsa yarın burada elli tane insan ölürse nasıl hesap verecekler ben bilemiyorum' diye yakındı.

ERHAN ÖZMEN

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de Tülücüler sokakta bulunan esnaf ağır hasarlı binalardan tedirgin olduğunu belirtti. Esnaf, "Buradan gelen, geçen, oturan esnaflar, müşteriler var. Bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu kim alabiliyorsa yarın burada elli tane insan ölürse nasıl hesap verecekler ben bilemiyorum" diye yakındı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ama yıkılmayan apartmanlar bölgede yaşayan yurttaşları tedirgin ediyor. O apartmanlardan birisi de Osmaniye Tülücüler sokakta bulunuyor. Mahalle esnafı tedirginliğini şöyle anlattı:

"NE YAPALIM? İNSANLARIN ÖLMESİNİ Mİ BEKLEYELİM"

"Burası tehlike arz ediyor. Önemli bir bina. Yıkılmasını istiyoruz. Ne yapalım yani? İnsanların ölmesini mi bekleyelim? Yeter artık. Burada dükkanım var müşterim gelip oturmaz oldu. Ekipler de geldiler baktılar."

"ESNAF VE MESKENDE OTURANLAR MAĞDUR"

"Bu bina yüzünden zaten hepimiz korku içinde yaşıyoruz şu an. Buradaki esnaflar ve meskende oturanlar mağdur. Şu an yıkılsa elli kişi mekanda ölebilir. Depremin ne zaman geleceğini de bilmiyoruz Gece vakti olsa dahi burada internette (kafede) oturanlar var. Çocuklar var. Bunların hepsi dolu. Acil olarak yıkılması lazım yani acil olarak. Bunu yetkililere bildiriyoruz ama çözüm bulamadık. Bunun vebali sorumlularındır."

"ELLİ İNSAN ÖLÜRSE NASIL HESAP VERECEKLER BEN BİLEMİYORUM"

"Daha önce de bizim tepkimiz olmuştu. Yetkililer geliyorlar gidiyorlar. Geçenlerde adliyeden geldiler yine bir kontrol oldu. Evet. Daha hızlı bir karar bekliyoruz açıkçası. Çünkü bu kadar insan şu anda risk altındayız. Buradan gelen, geçen, oturan esnaflar, müşteriler var. Bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu kim alabiliyorsa yarın burada elli tane insan ölürse nasıl hesap verecekler ben bilemiyorum. Hemen bizim sağ tarafımızda bir binadan tuğla düştü. Bir insan hayatını kaybetti. Bir tuğlayla. Bu kütlenin düşmesi halinde burada neler olabileceğini yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Lütfen ilgilensinler."

Ağır hasarlı binanın karşısında kebap dükkanı olan esnaf: "Esnaf olarak bu binadan çok rahatsızız Çok tehlike arz ediyor. Hatta burada yetkililer kontrole geldiği zaman bu sokağın hemen kapatılması lazım diyorlar. Yalnız gittikten sonra bir daha dönüş olmuyor. Niye acaba yani? Müşterilerimiz sürekli geliyor. Herkes yani zaten kolonların patlak olduğu göz önünde yani. Bizi saklı bir şey yok. Piyasa da sağlam binaları hızlı hızlı yıkıyorlar. Burada en çok çarşının göbeğinde tehlike arz eden binaya kimse bakmıyor. Ara sokakta olduğumuz için mi."