Osmaniye'de yıkılan binaların hepsi 1999'dan önce yapılanlar

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, 1999 Marmara depremi sonrasında, yönetmeliğe uygun inşa edilen binaların, hasar alsa da ayakta kaldığını belirterek, "Yıkılan binaların hepsi 1999'dan önce yapılanlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden Osmaniye'nin kent merkezinde, 249 bina yıkıldı, 318 bina için acil yıkım kararı verildi. Ağır hasar alan 3 bin 497 binanın yıkımı için de çalışma başlatıldı. Vali Erdinç Yılmaz, depremde oğlu, gelini, 6 aylık torunu ve dünürlerini kaybeden depremzede Hanifi Aslankurt'u ziyaret edip başsağlığı diledi. Aslankurt ile sohbet eden Vali Yılmaz, kentteki yapıların durumuyla ilgili açıklama yaptı. 1999 yılında gerçekleşen Marmara depremi sonrasında çıkan yönetmeliğe uygun inşa edilen binaların hasar alsa da ayakta kaldığına dikkat çeken Vali Yılmaz, "Öncesinde yapılmış çok katlı binalar ağır hasar aldı. Yıkılan binaların hepsi 1999'dan önce yapılanlar" diye konuştu.