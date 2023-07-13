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Osmaniye'de yaralı olduğu için uçamayan ebabil tedaviye alındı

Yaşam Haberleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde uçamayan bir kuş olduğunu fark eden görevliler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İncelemede, ebabilin kanadının alt kısmından yaralı olduğu için uçamadığı tespit edildi. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirilen ebabil, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Osmaniye'de yaralı olduğu için uçamayan ebabil tedaviye alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde uçamayan bir kuş olduğunu fark eden görevliler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İncelemede, ebabilin kanadının alt kısmından yaralı olduğu için uçamadığını tespit edildi.

Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirilen ebabil, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Gençlik Spor Yaşam Haberler

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