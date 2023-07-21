Osmaniye'de Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı

Osmaniye'de kaza sonucu ağır yaralanan bir çakal, HAYTAP tarafından tedavi edilmek üzere transfer edildi. Çakalın durumu ciddi olup, açık yara, kırık ve kafa travması tespit edildi.

OSMANİYE'de, kaza sonucu ağır yaralandığı belirlenen çakal, tedavi altına alındı.

Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne günlük olarak götürülen yemek ve manav attıklarını bırakan gönüllü ekip, dönüşünde yolunda toparlayarak yürümeye çalışan bir çakalı fark etti. HAYTAP Gönüllü Veteriner Hekimi Ali Laçinbala tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi İl Müdürlüğüne de bilgi verilerek vakit kaybetmeden HAYTAP Tedavi Merkezine Transferi sağlandı. Burada muayene edilen çakalda ilk arka ayakta açık yara, kalçada kırık, kafa travması ve sağ humerusta çok parçalı kırık tespit edildi.

HAYTAP Başkan Yardımcısı Ali Laçinbala, 'Hava sıcaklığı öğle saatlerinde ölümcül dereceye çıkıyor. Bu canımız da muhtemelen su arayışı içerisindeydi. Halk tarafından da sürekli dışlanan bir tür olan çakal, açlık, susuzluk ve parazit saldırıları yetmezmiş gibi bir de kara yolunda kırsal kesimde çarpıp kaçma vakasına maruz kalmış. Elimizden gelen tüm imkanlarla yeniden yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Vatandaşları kırsal bölgede yabani hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz"dedi. (DHA)