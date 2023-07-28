Osmaniye'de yaralanan eşek tedavi altına alındı

OSMANİYE'de, av kapanına arka ayağını kaptırarak yaralanan eşek tedavi altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Akyar Mahallesi'nde ki dağlık bölümde bulunan ve arka ayağında büyük bir açık yara olan eşek Osmaniye Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi personelleri ile alınarak HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne transfer edildi. Burada eşeğin açık yarasına veteriner hekim tarafından müdahale edilerek, tedavisine başlanıldı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yapılan muayenede tarsal kemiklerin bulunduğu yaklaşık 15 santimlik bölümde deri bütünlüğünün tamamen kaybolmuş halde olduğunu, özel açık yara kurutucu ilaçla müdahale yapıldığını söyledi. Laçinbala, 'Eşeğimizin çiftlikteki hayvanlara alışma süreci kontrol edilerek bir süre karantina bölümünde bakımı yapılarak arka merada tek başına yaylım yapılacak. Sonraki dönemde çiftlik hayvanları dövmesinler diye kontrollü bir şekilde kaynaşmaları sağlanacak"diye konuştu. (DHA)