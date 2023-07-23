Osmaniye'de Vatandaşlar Traktör Römorkunda Serinliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuza çevirdikleri traktör römorku içinde serinliyor. Bir vatandaşın ilginç çözümüyle serinleyen mahalle sakinleri, römork içinde suya girerek hem serinliyor hem de eğleniyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuza çevirdikleri traktör römorku içinde serinledi.

Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Bilal Mülayim, aşırı sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu. Boş olan traktör römorkuna branda seren Mülayim, içini su doldurarak havuza çevirdi. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Bilal Mülayim, "Havaların sıcak olmasından dolayı ve piknik alanlarından bulunan akarsularımızın temiz olmamasından dolayı serinlemek amacıyla römorkumuzun içine brandamızı çektik, içini su ile doldurduk. Mahalle sakinlerimizle birlikte burada suya girerek serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

Römork içerisinde yüzen çocuklar ise, "Havaların sıcak olmasından dolayı römorkun içini su ile doldurduk. Burada hem serinleyip hem de eğleniyoruz" dediler. - OSMANİYE