Osmaniye'de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır şoförü gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ökkeş Ceylan idaresindeki 07 BHE 526 plakalı hafif ticari araç, Bahçe- Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bahçe ve Osmaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı, tır şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam