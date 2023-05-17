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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşam Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nusret Aslan idaresindeki 44 DK 999 plakalı otomobil, Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Ali Topal idaresindeki 31 YB 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Topal, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Menderes Özat - Yaşam

Osmaniye Yaşam Haberler

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