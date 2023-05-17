Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.