Osmaniye'de Sobaya Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye'de bir evin bahçesinde sobanın baca kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Merkez ilçesine bağlı Baş Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, demir kesme makası kullanarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.