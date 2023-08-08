Osmaniye'de Sobaya Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Osmaniye'de bir evin bahçesinde sobanın baca kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Merkez ilçesine bağlı Baş Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, demir kesme makası kullanarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.
OSMANİYE'de bir evin bahçesindeki sobanın baca kısmına sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez ilçesine bağlı Baş Mahallesi 1017 Sokak'ta bir evin bahçesinde yavru kedinin başının soba bacasına sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süreli uğraşın ardından sobanın baca kısmını demir kesme makası ile açarak, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. (DHA)