Osmaniye'de Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Osmaniye'de hava sıcaklığının gündüz 40 dereceleri bulması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyretmesi hayatı olumsuz etkiledi. En kalabalık cadde, sokaklar ve parklar boş kaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken bazıları yaylalara ve deniz kenarına giderken şehir merkezinde yaşayanlar gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Osmaniye'de hava sıcaklığının gündüz 40 dereceleri bulması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyretmesi hayatı olumsuz etkiledi en kalabalık cadde, sokaklar ve parklar boş kaldı.

Bu yaz tüm yılların en sıcak yazı yaşanırken, Türkiye'de hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları yaşam şartlarını olumsuz şekilde etkiliyor. Sıcak havadan dolayı vatandaşlar evlerinden çıkmazken şehrin en kalabalık cadde, sokakları ve parkları boş kaldı, bazı vatandaşlar, yaylalara ve deniz kenarına giderken şehir merkezinde yaşayanlarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklarından dolayı ağaç gölgesinden oturduklarını belirten vatandaşlar " Osmaniye'de şu an çok yüksek hissediliyor sıcaklık gölgede oturduğumuz için çok hissedilmiyor ama biraz esinti var hava çok sıcak terimizden de belli arkadaşlarda emekli geliyoruz burada serin vakitlerde oturup eve gidiyoruz. Yaylada yeri olanlar yaylaya gidiyor burada kalanlar düşünsün yanacağız" dedi.

Ben nefes almıyorum nefes beni alıyor

Vatandaşlardan Halil Gürses ise, "Havalar çok sıcak 10 derece daha yükseleceği söyleniyor normalde doğudan Malatya'dan gelen biri olarak, Osmaniye'ye uyum süreci sağlarken baya bir uğraşmıştım. Çaydanlık buharından böyle nefes alıyor gibi oluyordum ama şimdi ben nefes almıyorum nefes beni alıyor. Hava sıcaklığı 10 derece daha artınca ne yapacağız bilmiyorum hava şuan 42 derece hissedilen 65 derece artık tansiyon hastası mı oluruz bilmiyorum "diye konuştu.

"Öğle saatlerinde müşteri gelmiyor"

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmadığını belirten esnaf Hasan Yılmaz, "Osmaniye bir haftadır çok sıcak zaten burası sıcak bir memleket havalarında bu sene acayip derecede sıcak olması sebebiyle yaklaşık bir haftadır müşterilerimiz sabahları veya akşamları serin zamanlarda geliyor. Hava çok sıcak öğle saatlerinde nerdeyse sıcaktan dolayı müşteri gelmiyor. Osmaniye'nin en işlek caddesinde olmamıza rağmen burada bile öğle saatlerinde müşterimiz gelmiyor "ifadelerini kullandı. - OSMANİYE