Osmaniye'de Otomobil Uçuruma Düştü: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 30 metrelik uçuruma düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi ilçesi Farsak Köyü Hodu Yaylası mevkiinde meydana geldi. Ömer Y. idaresindeki 80 AFC 993 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Y. ve Emine Y., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE