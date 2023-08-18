Osmaniye'de Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Osmaniye'de bir binanın ikinci katında mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi yaralandı.

Patlayan mutfak tüpü yangına neden oldu: 1 yaralı

OSMANİYE Osmaniye'de 6 katlı binanın 2.katında mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan S.G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Osmaniye merkeze bağlı Fakıuışağı Mahallesi 45013 sokakta bulunan apartmanının 2. katından mutfak tüpünün patlaması sonucu bir anda evi saran alevler arasında kalan S.G. vatandaşların yardımıyla alevlerin arasından kurtuldu.Patlama sesini ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar sonrası Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Alevlerin yükseldiği binaya hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında vücudundan 2.derece yanık oluşan S.G. ise Osmaniye Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bina görevlisi Mehmet Yavuz, "Bir patlama oldu yol cephesine çıktım hafiften ateş almaya başlamıştı. Yangın tüpünü alıp ikinci kata gittiğimizde arkadaş içerden bağırıyordu "kapıyı açamıyorum" dedi. Kapının zaten yarısı kopmuş vaziyetteydi kapıyı açtık vatandaş kendi çabasıyla aşağıya indi yangını söndürmeye müdahale edemedik dumandı içerisi itfaiye geldi yangını söndürdü. Arkadaşı da hastaneye gönderdik durumu iyiymiş" dedi.