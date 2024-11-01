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Osmaniye'de Müslüman Olduktan Sonra Evlenen İngiliz Çiftin Renkli Düğünü

Osmaniye'de Müslüman Olduktan Sonra Evlenen İngiliz Çiftin Renkli Düğünü
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Osmaniyeli Adem Yağmur ve İngiltere vatandaşı Ashleigh Tayla Farmer, Müslüman olduktan sonra geleneksel Türk düğünüyle dünyaevine girdi. Düğün 3 gün 3 gece sürdü ve 'Köprüden geçti gelin' geleneğiyle sona erdi.

OSMANİYELİ Adem Yağmur (27), Müslüman olduktan sonra 'Aslı' ismini alan İngiltere vatandaşı Ashleigh Tayla Farmer (27) ile evlenip, 3 gün 3 gece düğün yaptı. Çift, düğünün sonunda köprüde buluşup, 'Köprüden geçti gelin' geleneği de yerine getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde barmen olarak çalışan Adem Yağmur, 2018'de İngiltere'den tatil için ülkeye gelen Ashleigh Tayla Farmer ile tanıştı. Sevgili olan ikili, tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmadı. Farmer, 2020 yılında erkek arkadaşının ailesi ile tanışmak için geldiği Osmaniye'de İl Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu. Farmer, Aslı ismini aldı. 6 yıldır ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi. Adem ile Aslı, Osmaniye'de düzenlenen geleneksel davullu, zurnalı Türk düğünüyle dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, çiftin mutluluklarına ortak oldu. Düğün sonunda 'Köprüden geçti gelin' geleneği yerine getirildi. Gelin-damat, Karaçay Köprüsü'nden davul-zurna ile çalınan 'Köprüden geçti gelin' türküsüyle karşıya geçerek geleneği gerçekleştirdi. Düğüne katılanlar, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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