Osmaniye'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Osmaniye istikametinden Haruniye yönüne gitmekte olan Ömer Beycioglu yönetimindeki 80 AEV 330 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 35 YT 767 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Beycioglu, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.