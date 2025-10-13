Haberler

Osmaniye'de Kedi Plastik Kapağa Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Osmaniye'nin Yaverpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken plastik tuvalet kapağına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlığına kavuştu.

OSMANİYE'de kafasını plastik tuvalet kapağına sıkıştıran kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merkez Yaverpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken plastik kapağa sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kaçmaya çalışan kediyi yakaladı. Özel eldiven giyen bir itfaiye eri, keski kullanarak kapağı dikkatlice kesti. Zarar verilmeden kurtarılan ve genel sağlık durumu iyi olan kedi, daha sonra bulunduğu bahçeye bırakıldı. Kedi bir süre sonra kaçarak hızla gözden uzaklaştı. Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarda vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber vermeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
