Osmaniye'de kafası sobaya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'de bir evin bahçesinde sobaya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, demir kesme makası kullanarak kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.