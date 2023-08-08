Osmaniye'de kafası sobaya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Osmaniye'de bir evin bahçesinde sobaya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, demir kesme makası kullanarak kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Osmaniye'de kafası sobaya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Baş Mahallesi 1017 Sokak'taki müstakil evin bahçesinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, atıl durumdaki bir sobaya kafası sıkışan kedi yavrusunu demir kesme makası yardımıyla kurtardı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kedi, bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Yaşam