Osmaniye'de İşçi Servis Midibüsü Devrildi: 2 Yaralı

OSMANİYE'de seyir halinde ve içinde yolcu bulunmayan işçi servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ve kardeşi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Erzin Eski yolu Akyar köyünde meydana geldi. Osmaniye'den Erzin istikametine seyir halinde olan 31 GB 322 plakalı Murat O. idaresindeki içerisinde yolcu bulunmayan işçi midibüsü, iddiaya göre yolda başka bir otomobilin sıkıştırmasıyla kontrolünden çıkarak, yolun sol tarafında bulunan zeytin bahçesine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat O. ve kardeşi Ali O., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Araç, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.