Osmaniye'de Huzurevi Sakinleri Jandarmanın Sosyal Tesislerinde Ağırlandı

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ile Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Özden Huzur Evinde bulunan yaşlılara yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ve eşi Yasemin Altundarak, sosyal tesislerde ağırlanan huzur evi sakinleriyle yakından ilgilenip, tek tek sohbet etti. Müzik eşliğinde eğlenme fırsatı bulan yaş almışlara çeşitli ikramlıklar ve hediyeler verildi.