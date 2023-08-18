Osmaniye'de Ev Yangınında Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Osmaniye'de Fakıuışağı Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında tüp patlaması sonucu evde bulunan 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yaralı kişi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü.
Osmaniye'de bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Fakıuışağı Mahallesi 45013 Sokak'ta bir apartmanın 2. katındaki dairede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde bulunan ve yaralanan 1 kişi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Yaşam