Osmaniye'de Elektrik Panosuna Giren Yılan Kurtarıldı

OSMANİYE'de elektrik panosuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yunus Emre mahallesinde yol kenarındaki elektrik trafosuna bir yılanın girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri isevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından elektrik panosunun kapağı açıldı. Pano içerisine gizlenen yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatlarla yakalandı. Yakalanan yılan, zarar verilmeden çuval içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı. Doğal yaşam alanına bırakılan yılan, gözlem altında bir süre takip edildikten sonra serbest bırakıldı.