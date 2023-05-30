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Osmaniye'de depremden etkilenen çocuklar için park kuruldu

Osmaniye'de depremden etkilenen çocuklar için park kuruldu

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden biri olan Osmaniye'de konteyner kentte çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, deprem psikolojisinden uzaklaşmaları için çocuk parkı kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden biri olan Osmaniye'de konteyner kentte çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, deprem psikolojisinden uzaklaşmaları için çocuk parkı kuruldu.

AFAD tarafından oluşturulan konteyner kentlerde gerek devlet görevlileri gerekse sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çocukların yüzlerini güldürmek için çalışıyor. Karaçay'da 120 konteynerden oluşan kent kuran Altındağ Belediyesi tarafından çocuk, genç ve ailelerin vakit geçirebileceği park alanı yapıldı.

Depremde evlerinin ağır hasar aldığını ve konteyner kente yerleştiklerini dile getiren Elif Kırgın, "Devletimize, milletimize teşekkür ediyorum evimiz ağır hasarlı bizi konteyner kente yerleştirdiler. Konteyner kentte yapılan parkta çocuklarımız oynuyor. Çocuklarımız mutlu biz mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye Karaçay konteyner kentte kurulan parkta doyasıya eğlenen çocuklar ise burada yeni arkadaşlar edindiklerini, oyunlar oynadıklarını söyleyerek parkın yapılmasından emeği geçenlere teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Osmaniye Deprem Çocuk Yaşam Haberler

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