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Osmaniye'de Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Haraz Mahallesi'nde serinlemek için girdiği dere de boğularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Miraç Yabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de serinlemek için dereye giren Mustafa Miraç Yabaş (15), boğuldu.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Haraz Mahallesi'ndeki Karaçay Şelalesi mesire alanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak Karaçay Deresi'ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan gençten haber alamayan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışması sonucunda Mustafa Miraç Yabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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