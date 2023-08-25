Osmaniye'de Ambulansla Çarpışan Otomobilde Hayatını Kaybeden Aile Yan Yana Toprağa Verildi

OSMANİYE'de ambulansla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Sabiha Hayta ile eşi Halil ve kızı Emel Hayta, memleketleri Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yan yana toprağa verildi.

?Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi mevkisinde meydana geldi. Sabiha Hayta yönetimindeki 80 ABG 321 plakalı otomobil ile Enes Erkan Topal'ın kullandığı 80 GY 117 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada sürücü Hayta, emekli sağlık memuru eşi Halil Hayta ile kızı Emel Hayta hayatını kaybetti, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Halil Hayta, eşi ve kızının cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kumarlı Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye, Andırın Belediye Başkanı hmet Doğan da katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana, mahalle mezarlığında toprağa verildi.