Osmaniye'de Ambulansla Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de vakaya giden ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı ise kurtarılamadı. Kazada yaralanan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise tedavi altına alındı.