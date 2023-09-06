Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ağır hasarlı binada bulunan yavru kedi ekiplerce kurtarıldı. Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen kedi, veteriner kontrolünden geçirildi.

- Osmaniye'de ağır hasarlı binanın zemin katında bulunan kedi kurtarıldı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ağır hasarlı binada bulunan yavru kedi ekiplerce kurtarıldı.

Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 13 bloktan oluşan Sefa Evler Sitesi de devam eden yıkım çalışmaları sırasında bloklardan birinin zemin katından kedi sesi gelince ekipler, ara verip, Osmaniye belediyesinden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve veteriner işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi veteriner kontrolünün ardından, Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.