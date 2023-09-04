Osmangazi'de 5 Eylül'de Su Kesintisi Uygulanacak

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde 5 Eylül günü yapılan çalışmalardan dolayı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde 5 Eylül günü yapılan çalışmalardan dolayı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi ve civarında 5 Eylül 2023 tarihinde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" denildi. - BURSA