Osmaneli'de Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri El Sanatları Sergisi Açtı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince üretilen eserlerle, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin, örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin kazanılmasını sağlayan öğrenmeyi de içerdiğini söyledi.

Bundan dolayı hayat boyu öğrenmenin yaş, statü ya da eğitim seviyesine bakılmaksızın okullarda, üniversitelerde, evde, işte ya da toplum içinde herhangi bir yerde gerçekleştirilebildiğini belirten Ünal, "Halk Eğitimi Merkezimizin kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru emeklerinin sergilenmesi için bir aradayız. Serginin hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirerek, boş vakitlerini bu tür faaliyetlere katılarak değerlendiren kursiyerleri tebrik etti.

Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak biz de kadın girişimciler kooperatifimiz marifetiyle destek veriyoruz. Ortaya harika işlerin çıktığını, alınan eğitimlerle vatandaşların iş bulduğunu ve aile bütçelerine katkı sunduğunu, sosyalleşme adına adım attığını görüyoruz. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Elmas ise 1-7 Haziran tarihlerinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendiğine değinerek, "Osmaneli Halk Eğitimi Merkezimizce 1 Eylül 2022'den bugüne kadar 3 okuma yazma kursumuzda 7 kursiyerimize, 168 genel kurs bünyesinde 2 bin 669 kursiyerimize, 40 mesleki kurs kursta 709 kursiyerimize, 208 kurs ile 2 bin 153 kadın kursiyer, 1225 erkek kursiyer olmak üzere 3 bin 378 kursiyerimize merkezimizde eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde görev alan hocalarımızın önderliğinde kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan sergimizin hazırlanmasında emeği geçelere, kursiyerlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Serginin açılışı, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Güneş ve Mustafa Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 7 Haziran'a kadar hafta içi 14.00-16.30 saatlerinde Halk Eğitim Merkezi önünde ziyaret edilebilecek.