Osmaneli Belediyesi Yaşlı Bakımevi Projesi Başlıyor

Osmaneli Belediyesi, bağımsız binalar şeklinde yapılacak olan yaşlı bakımevi projesi için çalışmalara başlıyor. Proje, tatil yöresi havasına sahip olacak ve yeşil alanların bol olduğu bir bölgede yer alacak.

Osmaneli Belediyesi yaşlı bakımevi projesi için düğmeye bastı.

Çalışmaları tamamlanan ' Osmaneli Belediyesi Yaşlı Bakımevi' projesi için start veriliyor. Bağımsız binalar şeklinde yapılacak olan proje Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisine benziyor. Böylelikle tatil yöresi havasına hakim olacak alanın bir an önce vatandaşların hizmetine açılması için çalışmalara başlanıldı. Osmaneli Belediyesi Münür Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Projemiz onaylandı bir an önce tamamlanması içinde elimizden geleni yapacağız. Bölge aynı zamanda yeşil alanın bol olduğu bir yer. Misafirlerimiz binada kapalı kalmayacaklar. İlçemiz yaşlıların yaşayabilmesi için çok elverişli bir yer. Orada yaşlıların daha mutlu bir hayat geçirmesi için adım atıyoruz" dedi. - BİLECİK