Ortaokul öğrencisi Hazal son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Hazal Duru Manap, ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Hazal Duru Manap, ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Menteşe'de Türdü 100. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hazal Duru Manap, 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü ile mücadele eden Manap yaşam mücadelesini kaybetti. Manap'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Manap'ın naaşı, Kurşunlu Camii'de kılınan öğle namazının ardından defnedildi.

Cenazeye; Manap'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, milletvekilleri, bazı siyasi parti il başkanları ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA