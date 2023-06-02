Ortaokul öğrencisi bulduğu bilekliği sahibine ulaştırmak için zabıtaya teslim etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, yolda bulduğu 8 bin lira değerindeki altın bilekliği sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine verdi. Gönüllü'nün babası da kızının bu davranışından gurur duyduğunu belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, yolda bulduğu 8 bin lira değerindeki altın bilekliği sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine verdi.

Gönüllü, yolda bulduğu bilekliği zabıta ekiplerine götürdü.

Araştırma yapan ekipler, Ahmet Başkurt'a bilekliği teslim etti.

Hazal Gönüllü'nün babası Fatih Gönüllü, "Böyle bir evladım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Bu davranışından dolayı da gurur duydum."ifadesini kullandı.