Ormanda yılkı atları böyle görüntülendi

Yılkı atları vatandaşın cep telefonu kamerasını yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan yılkı atları, doğa yürüyüşü için yola çıkan kişi tarafından görüntülendi.

Doğa ile baş başa kalmayı çok sevdiğini belirten Hüseyin Artun, geçtiğimiz hafta Domaniç Kırık köyünden Yaylacık ormanlarına doğru yürümeye başladığını ve bir anda yaban atlarını gördüğünü ve cep telefonuna kaydettiğini söyledi. İlçede kahvehanesi bulunan Kamil Gümüş de bu atları görmek ve kış aylarında yiyeceklerini götürmek için gittiklerini, pazardan aldıkları marul gibi ürünlerden verdiklerini ve atların korunmaları gerektiğini ifade etti.