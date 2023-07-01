Ormanda ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, odun kesimi sırasında üzerine devrilen ağaç sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba ve amcasının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gözaltına alınan baba ve amcası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda kesim esnasında üzerine ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki K.İ, babası M.İ ve amcasıyla odun kesmek için İkizler Yaylası'na gitti.
Kesim sırasında ağaç K.İ'nin üzerine devrildi.
Baba M.İ. ve kardeşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.İ, hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan baba ve kardeşinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.