Ormanda ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, odun kesimi sırasında üzerine devrilen ağaç sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba ve amcasının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gözaltına alınan baba ve amcası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.