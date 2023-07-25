Orman Yangınında Yanan Kediye Müdahale

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında alevlerden etkilenen kediye, orman gönüllüsü müdahale ederek merhem sürdü.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından geniş bir alandaki ağaçlar ve içinde yaşayan hayvanlar zarar görüyor.

Orman işçileri bir yandan alevlerle mücadele ederken bir yandan da zarar gören canlıların imdadına yetişiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Kemer ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen kediye gönüllü tarafından yapılan ilk müdahalenin videosu paylaşıldı.

"Ormanda sadece ağaç yok. Bir orman yangınında sadece ağaçlar değil, içinde pek çok canlıyı barındıran ekosistemler de yok oluyor. Gönüllümüzün yardım elini uzattığı bu dostumuz, dostlarımız arasında şanslı olanı. Yeşil vatanın ve tüm canlıların merhametimize ihtiyacı var." ifadelerine yer verilen paylaşımdaki videoda, gönüllünün alevlere maruz kalan kedinin vücudunda ve patisinde oluşan yanıklara merhem sürmesi görülüyor.