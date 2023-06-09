Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluştu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yeşil Vatan' tırı, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu. Tırda 5D sinema teknolojisiyle ormanlar hakkında çizgi film izlettirildi ve çeşitli oyunlar yapıldı. Etkinlikte patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı.