Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluştu
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yeşil Vatan' tırı, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu. Tırda 5D sinema teknolojisiyle ormanlar hakkında çizgi film izlettirildi ve çeşitli oyunlar yapıldı. Etkinlikte patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı.
Orman Genel Müdürlüğünce, çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan" tırı, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluşturuldu.
Baykar Konteyner Kent'teki etkinlikte, tırdaki led ekrandan çocuklara sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. 5D sinema teknolojisiyle ormanlar hakkında çizgi film izlettirildi, çeşitli oyun ve aktiviteler yaptırıldı.
Konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı.
Etkinlik sorumlusu Demet Ünal, depremzede çocuklarla çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Ünal, "Orman Genel Müdürlüğüne ait sinevizyon tırımızla birlikte çocuklarımızla 5D sinema teknolojisiyle film izledik. Daha sonra çocuklarımıza balonlar, pamuk şeker ve mısır patlatarak eğlendirmeye çalıştık." diye konuştu.