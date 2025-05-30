Orman Dede Rahim Demirbaş hayatını kaybetti

KONYA'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen oğlunun anısına orman kurup, 27 yılda 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan emekli öğretmen Rahim Demirbaş (85), hayatını kaybetti. 'Orman Dede' olarak anılan Demirbaş, kurduğu ormanda toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da taziye mesajı yayımlayıp Rahim Demirbaş adına hatıra ormanı kurulacağını duyurdu.

Uzun yıllar matematik öğretmenliği yapan ve ülkenin birçok yerinde öğrenciler yetiştiren Rahim Demirbaş, emekli olduktan sonra Ereğli ilçesinde dershane kurup yüzlerce öğrenciyi üniversiteli yaptı. 30 yıl önce oğlu Yahya Demirbaş'ı trafik kazasında kaybeden 6 çocuk babası Rahim Demirbaş, doğduğu Beyören Mahallesi'ne oğlunun anısına orman kurmaya karar verdi. İlk fidanı 1998 yılında diken Demirbaş, ilk etapta diktiği fidanları sulamak için eşekle su taşıdı ve 27 yılda da 50 binden fazla fidan dikip çorak araziyi yeşertti.

KURDUĞU ORMANI, ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMIYLA HACİZDEN KURTARDI

Tüm birikimlerini ve kazanımını ormana yatıran Rahim Demirbaş, ekonomik zorluklar çekince kurduğu dershaneyi sattı. Dershanedeki öğretmenlerin SGK primlerini ödeyemeyince kurduğu ormanın hacziyle karşılaştı. Yapılandırdığı borçlara yetişemeyen Rahim öğretmenin kurduğu ormana, Türkiye'nin birçok kentinde yetiştirdiği öğrencileri destek oldu.

'ORMAN DEDE', ÇEVRE KAHRAMANI OLDU

'Orman Dede' olarak anılmaya başlanan Rahim öğretmen, 500 dekar araziye diktiği 100'den fazla çeşit barındıran ağaçları büyüttü. 2022'de 'Uluslararası 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları' ödülünü aldı.

VASİYETİYDİ

Zatürre teşhisiyle 5,5 ay önce tedaviye alınan Rahim Demirbaş, dün hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirbaş, Ereğli Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından vasiyet ettiği gibi kurduğu ormanda toprağa verildi.

Rahim öğretmen, 2020 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öldüğünde defnedileceği yerin kurduğu orman olmasını vasiyet etmişti. Rahim öğretmen vasiyetinde şunları söylemişti:

"Bu çukur benim mezarım olacak. 15 yıl önce Yahya'mın ormanının içerisine kazdırmıştım. Biraz deforme oldu. Ömrüm olursa baharın bir çeki düzen vereceğim. Çocuklarım, 'Baba orada yalnız ne işin var?' diyorlar. Canlı iken yalnızlıktan korkmayan, cansız iken korkar mı? Ağaçlar kökleri ile benim çürüyen gövdemden faydalansın. Ağaçlar üzerinde çeşitli kuşlar memleket şarkıları söylesin. O zaman ruhum şad olur. Bu benim vasiyetim."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rahim Demirbaş için taziye mesajı yayımladı. Yumaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Rahim Demirtaş, namıdiğer Orman Dede sadece ağaç dikmedi; acısını ormana çevirdi, sevgisini toprağa işledi. Memleketi Konya'nın Beyören köyünde, her diktiği fidanda, bir dua bıraktı, bir umut büyüttü. Onu ebediyete uğurlarken, geride kalan binlerce ağaca gözümüz gibi bakacağımıza söz veriyoruz. Ayrıca Rahim amcamızın hatırasını yaşatmak için, memleketinde adını taşıyan bir Rahim Demirbaş Hatıra Ormanı kuracağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."