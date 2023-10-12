Orhangazi-Yalova karayolunda kamyon devrildi

Orhangazi- Yalova karayolunda kontrolden çıkan bir zincir markete ait kamyon yol kenarına devrildi. Kamyon son anda dere yatağına yuvarlanmaktan kurtulurken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi- Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cengiz A. (43) idaresindeki 16 AYH 161 plakalı bir zincir markete ait nakliye kamyonu, Orhangazi'den Yalova istikametine halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağı sınırında devrildi. Kamyon son anda dere yatağına yuvarlanmaktan kurtulurken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Yalova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA