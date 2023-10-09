Orhangazi'de Kömür Dağıtımı Başladı

Orhangazi Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aracılığı ile kömür desteğine başladı. Daha önce SYDV tarafından kayıtları alınan ilçe genelinde 950 haneye 800'er kilogram kömür dağıtımı başladı.

Orhangazi SYDV 'den alınan bilgiye göre 2023 yılı kış dönemi için ilçemize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 760 ton kömür tahsis edilmiş olup bahse konu kömürler toplam 950 haneye hane başı 800 kilogram olmak üzere dağıtılıyor. Dağıtım, başvuru esasına göre hanelere teslim usulüyle gerçekleştirileceği açıklandı. sevkiyatın durumuna göre dağıtım en hızlı ve kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. - BURSA