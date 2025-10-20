Haberler

Ordu Tostu Dünyaya Açılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da coğrafi işaret belgesi ile tescillenen 'Ordu tostu', Engin Atabeyoğlu tarafından Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika ve İngiltere'ye de kargoyla gönderiliyor. Yerel malzemelerle hazırlanan bu özel lezzet, gurbetçiler tarafından sıkça tercih ediliyor.

ORDU'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Ordu tostu'nun ünü dünyaya yayıldı. Ordu tostu yapan Engin Atabeyoğlu (65), " Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum" dedi.

İlk olarak 1958'de Kemal ve Zeki Yamaner kuzenler tarafından yapılan Ordu tostu, 4 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığıyla tescillendi. Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik dükkanında 40 yıldır 'Ordu tostu' yapan Engin Atabeyoğlu, tost yapmayı Kemal Yamaner'den öğrendiğini ve yaklaşık 4 yıl önce de coğrafi işaret aldığını belirterek, "Hazırladığım Ordu tostlarını Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum. Gurbetçilerimiz Ordu'ya gelince alıp götürüyorlar. Bizde kargoyla gönderiyoruz. Kargoyla gidecek tostları da diğer tostlar gibi hazırlayıp, kızartıyorum ve paketliyorum. Tostu alan kişiler, tost makinesinde veya mikrodalga fırında ısıtıp, tüketebiliyorlar. Bu tostlar, uygun şartlarda 15-20 gün boyunca bozulmaz. Ordu tostunu, diğer tostlardan ayıran özelliği ise ekmeği, ezme sucuğu ve kaşar peyniridir. Ordu tostunun yapıldığı ekmek bile tek başına özel bir ekmektir" diye konuştu.

'BU TOSTU ALMANYA'DA YAŞAYAN YAKINLARIMA GÖNDERECEĞİM'

Almanya'da yaşayan ve uzun yıllardır Ordu'ya gelemeyen kuzenleri için Ordu tostu aldığını belirten Ali Göztepe (66) ise "Ordu tostunu çok özlemişler ama buraya gelip, tüketme fırsatı bulamıyorlar. Ben de onlar için Ordu tostu hazırlattım ve kargoyla göndereceğim. Afiyetle tüketsinler" dedi.

'ÖNEMLİ BİR GASTRONOMİ ÜRÜNÜ'

Ordu tostunun, kent ve ülke açısından önemli bir gastronomi ürünü olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Ordu tostunu, diğerlerinden ayıran ekmeği ve içeriğidir. Tostun yapıldığı ekmek ve sucuk, tamamen yerel el üretimidir. Tostun tadı da buradan geliyor. Ayrıca coğrafi işaret alarak tescillenen bir ürün. Burada yapılan Ordu tostları, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine gönderiliyor" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.