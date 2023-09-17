Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil, 1 cip ve 1 kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil, 1 cip ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında E.D., A.O.T., T.T. VE H.T. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU