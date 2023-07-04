Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni yaşam alanı hizmete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kirazlimanı Mahallesi'nde yapılan peyzaj çalışmalarıyla oluşturulan yeni yaşam alanı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sahilde bulunan kumsal, park alanı ve çay bahçesi gibi imkanlarla halkın kullanımına sunuldu.