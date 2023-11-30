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Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi ölü bulundu

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Ortaköy Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine çalışmaya giden Kadir Demirhan'dan haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Demirhan'ı bahçede hareketsiz bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Demirhan'ın cesedi, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine çalışmaya giden Kadir Demirhan'dan (34) haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Demirhan'ı bahçede hareketsiz bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirhan'ın cesedi, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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