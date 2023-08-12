Ordu'lu Tunahan Gültekin Güney Koreli gelinle dünya evine girdi

Ordulu Tunahan Gültekin, Güney Kore'de tanıştığı Chaerin Han ile Fatsa ilçesinde düğün yaparak evlendi. Düğün Türk geleneklerine uygun olarak gerçekleştirildi.

Ordulu Tunahan Gültekin gezmek amaçlı gittiği Güney Kore'de tanıştığı Chaerin Han ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan düğünle dünya evine girdi.

Birbirlerine aşık olan Tunahan Gültekin ve Chaerin Han evlilik kararı aldı. Çift için Fatsa ilçesinde düğün töreni gerçekleştirildi. Kıyılan nikahla çift dünya evine girdi. Düğün Türk örf, adet ve geleneklerine göre yapıldı.

Düğün töreni ilçedeki bir düğün salonunda düzenlendi. Güney Koreli gelin ile Türk damat oyun havası müziği eşliğinde dans etti. Gelinin annesi Namsoo Han, düğüne kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Türkiye'de düğün yapmanın hayali olduğunu söyleyen damat Tunahan Gültekin, "2018 yılında Güney Kore'ye gezi amaçlı gittim ve orada eşim Chaerin Han ile tanıştım. Birbirimize aşık olduk. Daha sonra orada evlendik. Türkiye'de düğün yapmak istedim ve memleketimizde geleneksel düğünümüzü yaptık. Çok mutluyum" diye konuştu. - ORDU