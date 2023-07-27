Ordu'dan Japonya'ya Giden Erdal Semerci Türk Geleneklerine Uygun Düğün Töreniyle Evlendi

Ordu'dan Japonya'ya çalışmak için giden Erdal Semerci, aşık olduğu Japon kız ile memleketinde Türk geleneklerine uygun düğün töreni ile dünya evine girdi. Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Erdal Semerci, çalışmak için gittiği Japonya'da Mei isimli Japon genç kızla önce tanıştı. Ekmek parası için gittiği binlerce kilometre uzaklıkta aradığı aşkı bulan genç, kız arkadaşı Mei ile evlenmeye, düğünlerini de Ordu'da yapmaya karar verdi. Bir süre önce düğün hazırlıkları için Ordu'ya gelen ve burada dünya evine giren çift, mutlu olduklarını dile getirdi. Çalışmak için gittiği Japonya'da Mei ile tanıştıklarını belirten Erdal Semerci, 'Önce tanıştık, sonrasında da evlenmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik ve burada evlendik. Eşim de Türk düğününü çok beğendiği ve harika olduğunu söylüyor. Bundan sonra Japonya'da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya'da istemişti ama ben Türkiye'de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de beğendi' dedi. Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin Mei Semerci ise Türk düğününü çok beğendiğini söyledi.

Ordu'dan Japonya'ya çalışmak için giden Erdal Semerci, aşık olduğu Japon kız ile memleketinde Türk geleneklerine uygun düğün töreni ile dünya evine girdi.

Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Erdal Semerci, çalışmak için gittiği Japonya'da Mei isimli Japon genç kızla önce tanıştı. Ekmek parası için gittiği binlerce kilometre uzaklıkta aradığı aşkı bulan genç, kız arkadaşı Mei ile evlenmeye, düğünlerini de Ordu'da yapmaya karar verdi. Bir süre önce düğün hazırlıkları için Ordu'ya gelen ve burada dünya evine giren çift, mutlu olduklarını dile getirdi.

Çalışmak için gittiği Japonya'da Mei ile tanıştıklarını belirten Erdal Semerci, "Önce tanıştık, sonrasında da evlenmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik ve burada evlendik. Eşim de Türk düğününü çok beğendiği ve harika olduğunu söylüyor. Bundan sonra Japonya'da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya'da istemişti ama ben Türkiye'de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de beğendi" dedi.

Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin Mei Semerci ise Türk düğününü çok beğendiğini söyledi. - ORDU