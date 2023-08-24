Ordu'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken Kaza Geçiren Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan emekli öğretmen Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Sahil Caddesi Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Gürel idaresindeki 52 SS 2063 plakalı işçi sevisi, yolun karşısına geçen emekli öğretmen Ali Rıza Eni'ye (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan Eni, Fatsa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'da hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza Eni yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN