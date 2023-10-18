Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 846 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem yapıldı ve bazı araçlar trafikten men edildi.

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 846 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 846 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 41 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 51 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 61 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 707 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 129 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 964 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 131 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 134 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 846 araç kontrol edildi, 3 bin araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi ve 61 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU